Зарнел Хьюз выиграл забег на 100 м на турнире в Нью-Йорке с результатом 9,83 с

С этим результатом Хьюз одержал победу на этапе Континентального тура World Athletics в Нью-Йорке. Вторым финишировал Акким Блейк из Ямайки (9,93), третьим – американец Кристиан Коулмен (10,02).
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