Президент «Реала» – Модричу после 2:5 с «Барселоной» в Суперкубке Испании: «Когда-нибудь же мы должны были проиграть финал?»

Мадридцы уступили в решающем матче Суперкубка Испании со счетом 2:5. Во время церемонии награждения президент «Реала» обратился к хавбеку Луке Модричу: «Когда-нибудь же мы должны были проиграть финал?» Анчелотти о 2:5 с «Барсой»: «Реал» плохо оборонялся.