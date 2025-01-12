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Президент «Реала» – Модричу после 2:5 с «Барселоной» в Суперкубке Испании: «Когда-нибудь же мы должны были проиграть финал?»

Мадридцы уступили в решающем матче Суперкубка Испании со счетом 2:5. Во время церемонии награждения президент «Реала» обратился к хавбеку Луке Модричу: «Когда-нибудь же мы должны были проиграть финал?» Анчелотти о 2:5 с «Барсой»: «Реал» плохо оборонялся.

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