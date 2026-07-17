Редкий сигнал для биткоина: ончейн-модель указывает на зону глубокой недооцененности

Один из ончейн-индикаторов, основанный на соотношении реализованной и рыночной капитализации Bitcoin, достиг экстремального значения, которое за всю историю наблюдений встречалось менее чем в 6% торговых дней.
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