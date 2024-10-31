"Страна": США на руку продолжать конфликт на Украине, так как рисков для них нет

© AP Photo / Mariam Zuhaib Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Из публикаций в СМИ складывается впечатление, что уже все хотят завершения конфликта на Украине и только лишь "один в поле воин" Зеленский — против, пишет "Страна".