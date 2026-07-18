Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Валентин Катасонов: Бить по нашим НПЗ Украине позволяют не только военные технологии и спутники

Валентин Катасонов: Бить по нашим НПЗ Украине позволяют не только военные технологии и спутники

Спецслужбы Украины, планируя диверсии и теракты, используют «спящие ячейки» внутри России Валентин Катасонов Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Уже более месяца тема «топливного кризиса» остается самой топовой в российских СМИ.

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Комментарии
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Александр Симаков
Статья о дронах и бензине, вот причем. Или Вы её не прочли?
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1 м.
Людмила Фирстова
Согласна с тобой, Саша, это они делают...
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1 м.
Владимир Абрамчук
Да не будет он никого &quot;ранжировать&quot;. Просто методичку отрабатывает по раскачиванию национального вопроса.
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1 м.