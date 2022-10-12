Ходаковский: у ВСУ началась истерика после массированных ракетных ударов России

ВСУ весьма нервно отреагировали на массированные ракетные удары от ВС РФ по территории страны. Более того, до зимы осталось не так много времени, чтобы противостоящие стороны успели как-то сменить свои позиции.
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