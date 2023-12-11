Анастасия Ракова: В Москве начал работу первый центр женского здоровья

Прием будут вести врачи разных специальностей Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, сообщила о том, что недавно в Перинатальном центре ГКБ №31 открылся первый в Москве Центр женского здоровья.
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