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Царьград

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ФАС завела дело на двух поставщиков бензина АИ-95 в Тыве

ФАС завела дело на двух поставщиков бензина АИ-95 в Тыве

Управление ФАС начало антимонопольное разбирательство после того, как в августе и сентябре в Туве резко выросли мелкооптовые цены на бензин АИ-95, что отразилось на рознице.

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