Shot: в России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью

В России зафиксировано появление неизвестного вируса, вызывающего тяжелые симптомы. Заболевшие испытывают высокую температуру и сильный кашель с кровью, при этом стандартные тесты на COVID и грипп не показывают наличие вирусов.
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