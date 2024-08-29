Военный аналитик из Соединённого Королевства Александр Меркурис проинформировал о том, что оборонительные линии Вооружённых сил киевского режима у населённого пункта Часов Яр окажутся разрушены в ближайшее время.
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