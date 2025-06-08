В День Святого Духа нельзя работать в огороде, так как земля в это время празднует свои именины ClickioПосле величественного и светлого праздника Святой Троицы, когда верующие прославляют Бога в трёх Лицах — Отца, Сына и Святого Духа, наступает особый день — День Святого Духа.