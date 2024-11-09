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Царьград

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Роскомнадзор выявил 10 млн украденных данных: Госдума требует санкции

Роскомнадзор выявил 10 млн украденных данных: Госдума требует санкции

В октябре Роскомнадзор выявил 13 случаев утечки личных данных с 10 млн записей. Депутат Антон Немкин призывает ужесточить наказания для компаний, чтобы побудить их лучше защищать данные клиентов.

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