Из мечты — в прямой эфир: «Радио Русский Хит» ищет ведущего утреннего шоу

Радиостанция объявила кастинг на роль ведущего утреннего шоу «Интерактивность». Победитель получит возможность стать новым голосом популярного радиошоу.
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