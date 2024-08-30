В Японии считают ущерб от тайфуна Шаньшань

В Японии оценивают последствия одного из сильнейших тайфунов, который бушевал на острове Кюсю. Как пишут местные СМИ, тайфун Шаньшань, медленно продвигавшийся по Японии в пятницу, принес проливной дождь, в результате которого погибли пять человек.