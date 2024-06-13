Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ради точек на карте командование ВСУ отправляет солдат на убой солдат – Бутусов

Ради точек на карте командование ВСУ отправляет солдат на убой солдат – Бутусов

Украинское военное командование гробит солдат в бессмысленных атаках. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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