ЕС ввел санкции против двух пермских заводов из-за вооружений

В новый, уже 15-й по счёту, санкционный пакет Евросоюза вошли пермские АО «Мотовилихинские заводы» и АО «Пермский завод "Машиностроитель"», которые ранее уже попадали под ограничения в 2022 и 2023 годах.
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