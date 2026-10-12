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Царьград

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ЕС ввел санкции против двух пермских заводов из-за вооружений

ЕС ввел санкции против двух пермских заводов из-за вооружений

В новый, уже 15-й по счёту, санкционный пакет Евросоюза вошли пермские АО «Мотовилихинские заводы» и АО «Пермский завод "Машиностроитель"», которые ранее уже попадали под ограничения в 2022 и 2023 годах.

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