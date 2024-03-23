Список пострадавших в Московской области по состоянию на 04.00

Москва:1 Зайцева Татьяна Сергеевна2 Зайцев Роман Викторович3 Новоселова Мария Львовна4 Аврамова Елена Леонидовна5 Неизвестная женщина 6 Неизвестная женщина 7 Жарова Мария Андреевна 8 Агапова Мария Юрьевна9 Неизвестная женщина 10 Гурядова Мария Владимировна11 Ращенко 12 Рубанова Юлия Владимировна13 Немова Елена Николаевна14 Карпов Алексей Александрович15 Черноусова Наталья Васильевна16 Данилова Мария Александровна17 Рубанов Андрей Викторович18 Машура Сергей Николаевич19 Петров Дмитрий Андреевич20 Смагина Ольга Юрьевна21 Перов Владимир Юрьевич 22 Перова Дарья Сергеевна23 Сырина Екатарина Викторовна24 Галкина Ольга Евгеньевна25 Виноградов Денис Владимирович26 Виноградова Дарья Никоаевна27 Неизвестная женщина 28 Левина Марина Борисовна29 Гусева Алена Константиновна30 Тихомирова Екатерина Викторовна31 Матковская Оксана Николаевна 32 Горяева Анжела Викторовна33 Шеховцева Наталья Олеговна34 Бурнашев Тимур Ринатович35 Бурнашева Елена Андреевна 36 Волкова Наталия Владимировна37 Михайлец Сергей Степанович 38 Владимиров Максим Анатольевич 39 Гирина Евгения Владимировна40 Гирина Елена Николаевна 41 Максимов Владимир Александрович42 Тарасенко Евгений Юрьевич 43 Батаман Кирилл Евгеньевич 44 Мясников Тимур Михайлович45 Полякова Екатерина Андреевна 46 Максимова Дарья Леонидовна47 Морковкина Светлана Викторовна48 Бирюков Владимир Вадимович49 Уютова Валерия Валерьевна50 Кашеваров Алим Иосифович51 Николаенкова Светлана Викторовна52 Захарова Юлия Рустамовна53 Чавычалова Маргарита Владимировна54 Черданцева Юлия Викторовна55 Черданцева Елена Дмитриевна56 Воронина Елена Радиевна57 Скисова Наталия Владимировна58 Колобанов Алексей Вячеславович59 Климова Елзизавета Алексеевна60 Шерстобитов Дмитрий Викторвич61 Чавычалова Алексей Владимирович62 Маркина Ксения Сергеевна63 Михайлина Марина Генадьевна64 Можаев В В65 Ионова Оксана Леонидовна66 Чапланова 67 Глезер Мария Семеновна68 Соколов Иван Сергеевич69 Ромашкина Елена Владимировна70 Лещинская Анастасия Раисовна71 Никулина Надежда Николаевна72 Белоусова Анна Олеговна73 Денисов Андрей Михайлович74 Смолякова Анна Владимировна75 Малахова Наталья Юрьевна76 Королева Светлана Витальевна77 Волченко Олег Юльевич78 Толпыкин Илья Игоревич79 Бычков Дмитрий Денисович80 Сумлин Ярослав Кириллович81 Лугуева Ясмина Османовна82 Мирзоева Гульмира Идрисовна83 Русакова С Ю84 Гуляева Анастасия АнатольевнаМосковская область: 85 Голубев Роман Юрьевич86 Блинов Роман Сергеевич87 Комылятова Екатеринаи Анатольевна 88 Казинская Елена Александровна89 Стебенькова Диана Александровна90 Кашапова Дарья Викторовна91 Науменкова Дарья Алексеевна 92 Морякин Николай Николаевич93 Пустошин Павел Александрович94 Солопова Диана Игоревна95 Паращенко Сергей Сергеевич96 Телецкая Ирина Викторовна97 Гулов Геннадий Евгеньевич98 Гулова Наталья Александровна99 Мерзлякова Екатерина Андреевна .
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