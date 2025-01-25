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Царьград

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Четыре израильтянки освобождены в Газе: Детали процесса через Красный Крест

Четыре израильтянки освобождены в Газе: Детали процесса через Красный Крест

В Газе палестинская группа передала четырех израильских заложниц Международному комитету Красного Креста.

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