Погребняк: Отстаньте уже от Батракова – «Барселоне» и Смолов забивал, и Аршавин. Дайте, наконец, развиваться футболисту, вы же мешаете!

«Вам не надоело уже? Оставьте парня в покое. Что вы всё: «Батраков да Батраков». Человек только начинает, - заявил экс-форвард сборной России, «Зенита», «Штутгарта», «Рединга», и нескольких других клубов РПЛ Павел Погребняк.