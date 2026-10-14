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Спорт Уик-Энд

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Погребняк: Отстаньте уже от Батракова – «Барселоне» и Смолов забивал, и Аршавин. Дайте, наконец, развиваться футболисту, вы же мешаете!

«Вам не надоело уже? Оставьте парня в покое. Что вы всё: «Батраков да Батраков». Человек только начинает, - заявил экс-форвард сборной России, «Зенита», «Штутгарта», «Рединга», и нескольких других клубов РПЛ Павел Погребняк.

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