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Если слышите от родственников эти фразы – разрывайте общение: 5 токсических выражений, портящих жизнь

Если слышите от родственников эти фразы – разрывайте общение: 5 токсических выражений, портящих жизнь

Если слышите от родственников эти фразы – разрывайте общение: 5 токсических выражений, портящих жизнь Ольга БезродняяКогда речь заходит о родственных отношениях, многие из нас стремятся поддерживать теплые и доверительные связи.

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Комментарии
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seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
Никогда не следуйте таким советам, ни при каких обстоятельствах!!!
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14 час.
Александр Пелимский
Последнее время появляется много публикаций на тему - родственные связи это плохо!!! Мама - папа, сомнительные личности, родили меня для своего удовольствия и я им ничего не должен, братья - сёстры, вообще враги, так и хотят объегорить, всё прочие родственники - вообще отстой.... ну и так далее. Полное впечатление, что ЭТО организовано или спонсируется ЛГБТ, нас приучают чураться родственников, основу традиционной семьи!!!
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12 час.

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