Если слышите от родственников эти фразы – разрывайте общение: 5 токсических выражений, портящих жизнь

Александр Пелимский

Последнее время появляется много публикаций на тему - родственные связи это плохо!!! Мама - папа, сомнительные личности, родили меня для своего удовольствия и я им ничего не должен, братья - сёстры, вообще враги, так и хотят объегорить, всё прочие родственники - вообще отстой.... ну и так далее. Полное впечатление, что ЭТО организовано или спонсируется ЛГБТ, нас приучают чураться родственников, основу традиционной семьи!!!