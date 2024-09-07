Чем заняться дома: Альмодовар, Бертон, трип-хоп и надежда

Посмотреть «Медленные лошади» Apple TV+ В списке для бесконечного смотрения, кроме огня и воды, теперь есть Гэри Олдман: можно неотрывно смотреть на то, как его персонаж в «Медленных лошадях» наступает на те же грабли из сезона в сезон.