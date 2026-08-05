Фотовыставка к Всемирной неделе поддержки грудного вскармливания открылась в Севастополе

Экспозиция о поддержке женщин в период материнства начала свою работу в Севастополе. В ГБУЗС «Городская больница № 5 — Центр охраны здоровья матери и ребёнка» состоялось торжественное открытие фотовыставки, посвящённой Всемирной неделе поддержки грудного вскармливания.
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