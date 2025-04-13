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Россиянам назвали условие для того, чтобы тёмные яйца лучше прокрасились к Пасхе

Россиянам назвали условие для того, чтобы тёмные яйца лучше прокрасились к Пасхе

Михаил Иванов, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной Думы посоветовал в беседе с RT, как сохранить свежесть яиц к Пасхе, а также дал советы по их покраске.

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