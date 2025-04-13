Россиянам назвали условие для того, чтобы тёмные яйца лучше прокрасились к Пасхе

Михаил Иванов, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной Думы посоветовал в беседе с RT, как сохранить свежесть яиц к Пасхе, а также дал советы по их покраске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии