Жители просят губернатора ХМАО Комарову объяснить «космические» цены на бензин в муниципалитетах округа

Жители Ханты-Мансийского автономного округ снова просят губернатора Наталью Комарову, которая уже 13 год возглавляет нефтяной регион, объяснить «космические» цены на бензин.
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