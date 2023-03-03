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Жители просят губернатора ХМАО Комарову объяснить «космические» цены на бензин в муниципалитетах округа

Жители просят губернатора ХМАО Комарову объяснить «космические» цены на бензин в муниципалитетах округа

Жители Ханты-Мансийского автономного округ снова просят губернатора Наталью Комарову, которая уже 13 год возглавляет нефтяной регион, объяснить «космические» цены на бензин.

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