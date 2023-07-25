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В железнодорожной компании Украины пройдут проверки из-за русского языка

В железнодорожной компании Украины пройдут проверки из-за русского языка

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что в железнодорожной компании «Укржелдорога» пройдут проверки из-за информации об использовании русского языка на билетах из польского города Перемышль во Львов.

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