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UFC планирует провести матч-реванш между Махачевым и Царукяном

UFC планирует провести матч-реванш между Махачевым и Царукяном

Известный журналист и инсайдер Ариэль Хелвани рассказал о планах организовать матч-реванш между действующим обладателем чемпионского пояса UFC в легком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым и его предыдущим соперником Арманом Царукяном.

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