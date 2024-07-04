UFC планирует провести матч-реванш между Махачевым и Царукяном

Известный журналист и инсайдер Ариэль Хелвани рассказал о планах организовать матч-реванш между действующим обладателем чемпионского пояса UFC в легком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым и его предыдущим соперником Арманом Царукяном.