Аксенов сообщил об уничтожении восьми беспилотников, летевших на Крым

Дроны подавили с помощью РЭБ и ПВО, уточнил онГлава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что ночью на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника.
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