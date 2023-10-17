Аксенов сообщил об уничтожении восьми беспилотников, летевших на Крым

Дроны подавили с помощью РЭБ и ПВО, уточнил онГлава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что ночью на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника.