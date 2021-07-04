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    Прощайте и будете прощены !Если можешь прост...

Жизнь после измены жены

Жизнь после измены жены

В браке прожил 11 лет, но брак закончился изменой жены с ее шефом и нашим разводом, любовник свою семью тоже потерял.

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оксана оксана
И вот такой винегрет почти у всех в голове)
Танюша Милая
Ну...? И что вы от нас хотите услышать ??? Жалости или сочувсчтвия ?
Нина Полевая (Бойко)
Жить ради ребенка, считаю, глупо! Можно развестись, жить своей жизнью, но любить и помогать ребенку! Дети очень тонко чувствуют все, что происходит с родителями, видят всю фальшь в отношениях и тд. Такие дети вырастают неуверенными в себе и с кучей комплексов.
Vera Dobryagina
Вошёл во вкус мужик))) Странно рассуждает товарищ - с больной женой уж точно теперь секса не будет ожидаемого, его и до болезни-то не было. Значит, он будет добирать это на стороне, а значит, в итоге этим жену и добьёт. Всё тайное всё равно выплывет наружу. Ну и зачем сходиться снова? Помогай, сочувствуй, общайся с ребёнком, но жить надо отдельно.
aleksandr yermakov
Ничего не менялось и не осознавать
aleksandr yermakov
Блядь всегда блядью останкюеться.но тема хорошая поднята

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