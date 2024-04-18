Курсанта МЧС осудили на 21 год за изнасилование девочки и расправу над ней

В Железногорске суд дал 21 год курсанту МЧС, убившему и изнасиловавшему девушку В Красноярском крае суд приговорил к 21 году лишения свободы 21-летнего жителя Железногорска, расправившегося с 16-летней девочкой.
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