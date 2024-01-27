Актриса София Вергара рассказала, что встречается только с мужчинами старше нее

Актриса София Вергара раскрыла свои правила в отношениях с мужчинами. Об этом сообщает People. В среду, на шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном, 51-летняя актриса рассказала, что не будет встречаться с мужчинами младше нее.
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