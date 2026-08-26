В последние месяцы ВС РФ выверено и точечно, на системной основе бьют по критически важной инфраструктуре противника, лишая его возможности восстановиться.
Ломая цепь
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В последние месяцы ВС РФ выверено и точечно, на системной основе бьют по критически важной инфраструктуре противника, лишая его возможности восстановиться.
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