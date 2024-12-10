США продолжают давить на Киев, убеждая мобилизовывать и бросать в пекло 18-летних ребят. В Госдепе США ответили на заявления украинских властей о том, что Киев отказывается снижать возраст по мобилизации до 18 лет из-за того, что Запад не дает достаточного количества оружия.