Петербуржцам рассказали, на какие фрукты стоит налегать в августе

В августе на полках магазинов можно увидеть большое разнообразие вкусных и сочных фруктов. Эксперты отдельно выделили инжир, который очень полезен для людей с анемией, а также для пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы и иммунитета.
В августе на полках магазинов можно увидеть большое разнообразие вкусных и сочных фруктов. Эксперты отдельно выделили инжир, который очень полезен для людей с анемией, а также для пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы и иммунитета.
Свежие комментарии