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Петербуржцам рассказали, на какие фрукты стоит налегать в августе

Петербуржцам рассказали, на какие фрукты стоит налегать в августе

В августе на полках магазинов можно увидеть большое разнообразие вкусных и сочных фруктов. Эксперты отдельно выделили инжир, который очень полезен для людей с анемией, а также для пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы и иммунитета.

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