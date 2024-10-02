Daily Mail: добавки с магнием для улучшения сна легко спутать со слабительным

Многие люди используют добавки с магнием для снижения тревожности и повышения качества сна. Однако глицинат магния, обладающий такими свойствами, легко спутать с цитратом магния, который оказывает слабительное действие.
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