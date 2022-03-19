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За сутки в Архангельской области COVID-19 нашли у 305 северян

За сутки в Архангельской области COVID-19 нашли у 305 северян

Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди новых случаев: 115 — в Архангельске; 36 — в Северодвинске (семь — на градообразующих предприятиях); 25 — в Шенкурском районе; 15 — в Красноборском районе;  14 — в Верхнетоемском округе;  13 — в Вельском районе;  десять — в Коношском районе;  по семь — в Новодвинске, в Няндомском, Устьянском и Холмогорском районах;  по шесть — в Мирном, Плесецком округе и Мезенском районе;  по пять — в Коряжме, Пинежском и Ленском районах;  четыре — в Каргопольском округе;  по три — в Виноградовском округе и Онежском районе;  по два — в Котласе, Вилегодском округе и Приморском районе.

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