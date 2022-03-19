За сутки в Архангельской области COVID-19 нашли у 305 северян

Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди новых случаев: 115 — в Архангельске; 36 — в Северодвинске (семь — на градообразующих предприятиях); 25 — в Шенкурском районе; 15 — в Красноборском районе; 14 — в Верхнетоемском округе; 13 — в Вельском районе; десять — в Коношском районе; по семь — в Новодвинске, в Няндомском, Устьянском и Холмогорском районах; по шесть — в Мирном, Плесецком округе и Мезенском районе; по пять — в Коряжме, Пинежском и Ленском районах; четыре — в Каргопольском округе; по три — в Виноградовском округе и Онежском районе; по два — в Котласе, Вилегодском округе и Приморском районе.