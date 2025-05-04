В Люберцах задержали 2 мужчин, подозреваемых в похищении и вымогательстве

Жителя Люберец сутки держали в московской квартире, избивали и требовали передать 500 тысяч рублей. Ему удалось сбежать, подозреваемых в похищении мужчины задержали, сообщили в пресс-службе СК по Московской области.
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