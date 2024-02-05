Финал чемпионата мира-2026 состоится в Нью-Джерси

Стали известны города и стадионы, где пройдут первый и последний матчи ЧМ-2026. На сайте ФИФА объявлено, что финал чемпионата будет сыгран 19 июля на арене «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси, вмещающей 82,5 тысячи зрителей.