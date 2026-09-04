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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Постекоглу об «Аль-Насре»: «Здесь Роналду, и ты понимаешь, что можешь стать маленькой частью его истории и рассказать об этом»

Тренер «Аль-Насра» Эндж Постекоглу рассказал, почему согласился возглавить саудовский клуб. «Когда я был игроком, моим тренером был Пушкаш, один из величайших игроков всех времен.

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