ТОС-2 и самоходка «Мальва» впервые поучаствовали в параде Победы

Тяжёлые огнемётные системы ТОС-2 «Тосочка» и новейшее самоходное артиллерийское орудие «Мальва» впервые приняли участие в праздничном параде в Москве в честь 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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