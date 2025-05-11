Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Они обсудили возможное введение санкций против газопровода «Северный поток — 2», сообщила газета The Wall Street Journal.
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