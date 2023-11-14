Тарпищев: Джокович не является стопроцентным фаворитом Итогового турнира

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не считает, что серб Новак Джокович является стопроцентным фаворитом Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает "Спорт-Экспресс".
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