Канада предоставит Украине военную помощь на сумму около $250 млн

Договор по поставкам ракет-перехватчиков для систем ПВО на 253,4 млн долларов (21,5 млрд руб.) через американский механизм Jumpstart согласовали Канада и Украина, заявил премьер-министр Канады Марк Карни на пресс-конференции в провинции Альберта 10 сентября, сообщает канцелярия канадского премьера.
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