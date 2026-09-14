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Царьград

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Канада гарантировала Киеву 841 млн долларов через Всемирный банк

Канада гарантировала Киеву 841 млн долларов через Всемирный банк

Киев получит 841 млн долларов от Всемирного банка под гарантии Канады для пенсионных выплат. ЕС заморозил 300 млрд евро активов РФ, но выделил Украине 90 млрд на 2026-2027 годы.

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