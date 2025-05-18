Жириновский попал в учебник

Иван Агеев А вот и подтверждение от тебя, что умом недалёк. Кроме ругательств, ничего в запасе нет. Ты-то сам, чем отличаешься от тупого быдла?

МГ Маша Глага Зачем нам байки о нем? Тем более в учебниках. Засирать детям мозг. Учебники и так на жёлтую прессу уже похожи.