Меня эта история удивила, может, и вас удивит. А заодно – добавит элемент в картину подготовки к выборам 2026 года.
Жириновский попал в учебник
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Агеев
А вот и подтверждение от тебя, что умом недалёк. Кроме ругательств, ничего в запасе нет. Ты-то сам, чем отличаешься от тупого быдла?
Ответить
8 час.
МГ
Маша Глага
Зачем нам байки о нем? Тем более в учебниках. Засирать детям мозг. Учебники и так на жёлтую прессу уже похожи.
Ответить
4 час.
Иван Агеев
Ты можешь говорить что угодно, это только слова. Чистый пиз...ёжь, если по-пацански. Ты просто голимый фраер, понтуешься "я это знаю". Откуда? Ты кто по жизни, обзовись? И следи за языком, не таких обламывали.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии