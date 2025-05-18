Заноза
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Заноза

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Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    Ты можешь говорить что угодно, это только слова. Чистый пиз...ёжь, если по-пацански. Ты просто голимый фраер, понтуеш...Жириновский попал...
  • Маша Глага
    Зачем нам байки о нем? Тем более в учебниках. Засирать детям мозг. Учебники и так на жёлтую прессу уже похожи.Жириновский попал...
  • Иван Агеев
    А вот и подтверждение от тебя, что умом недалёк. Кроме ругательств, ничего в запасе нет. Ты-то сам, чем отличаешься о...Жириновский попал...

Жириновский попал в учебник

Жириновский попал в учебник

Меня эта история удивила, может, и вас удивит. А заодно – добавит элемент в картину подготовки к выборам 2026 года.

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Комментарии
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Иван Агеев
А вот и подтверждение от тебя, что умом недалёк. Кроме ругательств, ничего в запасе нет. Ты-то сам, чем отличаешься от тупого быдла?
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8 час.
МГ
Маша Глага
Зачем нам байки о нем? Тем более в учебниках. Засирать детям мозг. Учебники и так на жёлтую прессу уже похожи.
Ответить
4 час.
Иван Агеев
Ты можешь говорить что угодно, это только слова. Чистый пиз...ёжь, если по-пацански. Ты просто голимый фраер, понтуешься &quot;я это знаю&quot;. Откуда? Ты кто по жизни, обзовись? И следи за языком, не таких обламывали.
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3 час.
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