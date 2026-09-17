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Более 60% школьников рискуют получить "текстовую шею" из-за гаджетов

Более 60% школьников рискуют получить "текстовую шею" из-за гаджетов

У еще большей доли детей наблюдается хотя бы один признак нарушения осанки или снижения зрения Большинство российских школьников в возрасте 12-14 лет проводят от четырех до десяти часов в сутки за экранами смартфонов и компьютеров.

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