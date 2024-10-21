Украины не будет. Кедми рассказал, что получит Россия после победы

Grandad

Дошел до 5 пункта Устава НАТО и бросил читать. Автор никогда его не видел и не знает, что нет никакого обязательства вступаться за других членов альянса в случае нападения на них. Каждая страна сама решает, как ей поступать в таких случаях. Конечно, ясно, кто отдает команды в НАТО, но формально обязательства нет.