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Царьград

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Украины не будет. Кедми рассказал, что получит Россия после победы

Украины не будет. Кедми рассказал, что получит Россия после победы

Известный израильский политолог, бывший руководитель израильской службы "Натив" Яков Кедми рассказал, что получит Россия после победы.

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Комментарии
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Grandad
Дошел до 5 пункта Устава НАТО и бросил читать. Автор никогда его не видел и не знает, что нет никакого обязательства вступаться за других членов альянса в случае нападения на них. Каждая страна сама решает, как ей поступать в таких случаях. Конечно, ясно, кто отдает команды в НАТО, но формально обязательства нет.
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17 час.
АндрейБорков
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16 час.

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