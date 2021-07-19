Сломанная тиара Елизаветы II спасла свадьбу принцессы Беатрис с Эдоардо Мапелли-Моцци

Ровно год назад принцесса Беатрис вышла замуж за Эдоардо Мапелли-Моцци. Масштабная церемония была отменена в соответствии с правительственными ограничениями Covid-19, но королева и покойный принц Филипп были среди приглашенных на скромное венчание.
Ровно год назад принцесса Беатрис вышла замуж за Эдоардо Мапелли-Моцци. Масштабная церемония была отменена в соответствии с правительственными ограничениями Covid-19, но королева и покойный принц Филипп были среди приглашенных на скромное венчание.
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