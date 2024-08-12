Имперский Стяг Интересно, а почему русские так интересуются темой : Как изменилась жизнь мигрантов? Причём не в позитиве.
Рассказ таджички-гражданки РФ о том, как изменилась жизнь мигрантов в последнее время
Комментарии
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Владимир Витковский
... вообще и таких не должно быть- вон в свои кишлаки...
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22 мин.
ВВ
Владимир Витковский
У себя и ходи , хоть голым...
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20 мин.
ВИ
Виктория Иванова
Они едут потому, что у них ничего е развивается! Вот, просто, хочется матом ругаться. Вы были в составе СССР и у вас, что-то развивалось, потом вышли из СССР, выгнали и перерезали русских и всё заглохло, Ну, мать вашу, кто виноват? И мы должны понимать и сочувствовать? Поднимайте свою страну, а мы обойдёмся малым количеством тех, кто, действительно приезжает работать, И уезжает потом! А то, прям белые и пушистые.
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16 мин.
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