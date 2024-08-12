Рассказ таджички-гражданки РФ о том, как изменилась жизнь мигрантов в последнее время

ВИ

Виктория Иванова

Они едут потому, что у них ничего е развивается! Вот, просто, хочется матом ругаться. Вы были в составе СССР и у вас, что-то развивалось, потом вышли из СССР, выгнали и перерезали русских и всё заглохло, Ну, мать вашу, кто виноват? И мы должны понимать и сочувствовать? Поднимайте свою страну, а мы обойдёмся малым количеством тех, кто, действительно приезжает работать, И уезжает потом! А то, прям белые и пушистые.