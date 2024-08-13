Москвичи могут пожертвовать городские баллы на помощь жителям Курской области

Москвичи могут перевести 500, тысячу, две тысячи, три тысячи, пять или 10 тысяч баллов На сайте «Миллион призов» стартовал сбор пожертвований для семей, пострадавших в Курской области, при поддержке Российского Красного Креста.
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