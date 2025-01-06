Контрнаступ ВСУ: Итоги "решающей ночи". Начало "третьего раунда". Командиры отказались брать пленных. Обратный отчёт – 48 часов

5 января противник начал контрнаступ на одном из участков Курщины по направлению к хутору Бердин. ВСУ шли механизированными колоннами, украинские источники рассказывали о шести бригадах и 20 тысячах солдат.
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